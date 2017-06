Arriva il singolo Guilty Party

Il nuovo album della band statunitense, Sleep Well Beast, arriverà l'8 settembre e nell'attesa i The National rilasciano un secondo singolo dal titolo Guilty Party.

Guily Party è la nuova canzone dei The National che segue il primo singolo, The System Only Dreams in Total Darkness, estratto dal nuovo album che sarà presto sul mercato mondiale.

Il brano appena pubblicato parla delle sofferenze causate da un matrimonio fallito, quando c’è una separazione senza nessun apparente motivo e il tempo scorre senza una riconciliazione in vista, è questa la spiegazione di Guilty Party rilasciata, durante un’intervista, dal frontman della band Matt Berninger .

Il brano apre con un suono disturbato accompagnato dal ritmo di tamburi elettronici che permangono per tutta la sua durata smorzati dalla voce del cantante. Il video di Guilty Party è stato realizzato dal regista Casey Reas che ha utilizzato il dio romano Giano per esprimere la dualità di quelle circostanze della vita che sono proiettate al futuro ma che ancora guardano al passato.

L'uscita dell'album Sleep Well Beast è prevista per il prossimo 8 settembre e sarà celebrata dai The National con un party esclusivo a New York che si terrà alla Basilica Hudson esattamente tra il 14 e il 15 luglio. Il party ospiterà soltanto 700 fortunati che riceveranno in omaggio i vinili dei due singoli nuovi estratti: Guilty Party e The System Only Dreams in Total Darkness.