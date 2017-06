Dal videogioco al fumetto di Eddie

La band di Steve Harris dopo i videogiochi passa ai fumetti con le storie di Eddie, la mascotte degli Iron Maiden, che saranno pubblicate entro fine luglio dalla rivista inglese Heavy Metal.

Per chi non lo conoscesse Eddie, diminutivo di Edward the Head, è la creatura mostruosa che la band degli Iron Maiden ha come mascotte da quando fu creata da Derek Riggs negli anni ottanta. Da allora appare su copertine di album, singoli (primo fra tutti Running Free) e allestimenti scenografici nei concerti.

Lo scorso anno gli Iron Maiden uscirono con il videogioco Legacy of the Beast, sviluppato da Roadhouse Interactiv, che vedeva il nostro Eddie alle prese con mondi e creature immaginarie. Oggi la storica mascotte, per gli amanti dei fumetti e non solo quelli, ritorna protagonista di una miniserie creata da Llexi Leon e Ian Edginton (X-Force) e illustrata da un disegnatore Marvel, Kevin J. West.

I fan degli Iron Maiden potranno seguire le storie a fumetti sulla rivista britannica Heavy Metal che dedicherà uno speciale alla band a partire dal prossimo mese di luglio. Per i più curiosi segnaliamo la pagina web nerdist.com dove si possono vedere già alcune tavole del fumetto in anteprima.