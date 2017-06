Il nuovo album per la Festa del 4 luglio

In occasione della Festa americana del 4 luglio i Public Enemy rilasceranno un nuovo album di inediti dal titolo 'Nothing Is Quick in the Desert' che sarà disponibile da subito al download gratuito.

Comincia il countdown per gli appassionati dell'hip hop che sono stati investiti dalla notizia, rilasciata dallo stesso Chuck D. al magazine spagnolo di musica Binaural, per l'uscita del 14esimo album dei Public Enemy.

'Nothing Is Quick in the Desert' sarà il primo album pubblicato dal 2015, l'anno di uscita di 'Man Plans God Laughs', e pare contenga anche un brano, dal titolo 'Rest in Beats', dedicato a tutti quei musicisti e rapper scomparsi nell'ultimo anno. I Public Enemy potrebbero a seguito dell'album promuovere il disco con un tour che molto probabilmente partirà tra novembre e dicembre.

Ancora non ci sono notizie certe su l'attività promozionale legata a 'Nothing Is Quick in the Desert'ma basterà aspettare poco per avere ulteriori informazioni dato che la release è fissata per il prossimo 4 luglio.

Durante la giornata in cui gli Stati Uniti commemorano la firma della dichiarazione di indipendenza, tutti i fan dei Public Enemy potranno anche scaricare gratuitamente il nuovo album 'Nothing Is Quick in the Desert', disponibile da subito al digital download.