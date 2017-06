È arrivato il Global Spirit Tour

Dopo Roma saranno i concerti di Milano e Bologna a chiudere gli appuntamenti estivi dei Depeche Mode per poi vederli ritornare in tour in Italia il prossimo inverno.

Grande successo per il concerto di ieri allo Stadio Olimpico a Roma di Dave Gahan e soci che hanno infiammato il pubblico proponendo in scaletta hit senza tempo come 'Enjoy the silence' e 'Personal Jesus'.

Il Concerto di Roma ha visto i Depeche Mode esibirsi sul palco con ben 22 brani tra i quali si è imposto all'attenzione del pubblico, oltre all'ultimo singolo 'Where's the revolution?' estratto dal nuovo album Spirit, un personale tributo della band al grande artista scomparso David Bowie che è stato omaggiato con una magnifica versione di Heroes.

Il Global Spirit Tour è la tournée di promozione del nuovo album Spirit edito dai Depeche Mode a marzo di quest'anno e partita il 5 maggio da Stoccolma con tre date fissate in Italia.

I Depeche Mode chiuderanno le date italiane del tour con i concerti di domani 27 giugno allo Stadio San Siro di Milano e con quello di giovedì 29 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna per poi ritornare con tre nuovi appuntamenti in inverno.

La band tornerà a suonare in Italia tra dicembre e gennaio in tre occasioni: il 9 dicembre al Pala Alpitour di Torino, il 13 dicembre All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e infine il 27 gennaio al Mediolanum Forum di Assago.

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili dalle ore 10 di domani martedì 27 giugno fino alle 10 di giovedì 29 giugno, solo per i possessori di carta di credito American Express, mentre le vendite ufficiali dei biglietti saranno aperte sul sito Live Nation e su TicketOne a partire dalle ore 11 di giovedì 29 giugno.