Nuovo singolo in radio

Esce oggi il nuovo brano Don't Matter Now di George Ezra, il giovane cantautore inglese, reduce dal triplo Disco di Platino in Italia per l'album Wanted On Voyage.

George Ezra è stata la rivelazione di qualche anno fa con la super-hit Budapest che ha scalato le top 10 di tutto il mondo arrivando al primo posto in molti paesi come Austria, Belgio, Nuova Zelanda e Repubblica Ceca.

Oggi il cantautore inglese torna con un nuovo brano dal titolo Don't Matter Now, scritto subito dopo la pubblicazione del suo primo album Wanted on Voyage edito nel 2014, che ha ottenuto in Italia il triplo Disco di Platino.

Il suo primo lavoro discografico ha confermato tutto il suo talento e le sue particolari doti musicali che si riconfermano nella nuova Don't Matter Now. Il video di Don’t Matter Now è stato girato a Barcellona dal regista Marc Oller e vede come protagonisti George Ezra insieme al cane Mary.

Il videoclip, che ha già superato 2 milioni di visualizzazioni, traduce in immagini gli stati d'animo del cantante che dice:

«Ho scritto Don't Matter Now innanzitutto per ricordarmi che ogni tanto va bene sottrarsi da alcune situazioni… Con il tempo, infatti, ho capito che non ero solo io a soffrire di ansia, non ero solo io ad essere confuso e che non vi era niente di male nel non riuscire sempre a capire cosa sta succedendo nel mondo che ti circonda»