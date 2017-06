Il Silver World Eye Tour in Italia

Da oggi sono disponibili i biglietti dell'unico concerto in Italia dei Goldfrapp, il duo londinese sarà a Milano il prossimo 26 ottobre con il Silver Eye World Tour.

Silver Eye è il settimo album in studio della band di musica elettronica inglese, pubblicato lo scorso marzo, un disco in cui Alison Goldfrapp e Will Gregory concentrano un sound raffinato ed elegante.

E proprio nelle esibizioni live che i Goldfrapp riescono ad esprimere al meglio la loro essenziale unicità regalando un pieno di emozioni ai loro innumerevoli fan. Grande attesa quindi per poter ascoltare dal vivo le canzoni contenute in Silver Eye, per il pubblico italiano ci sarà un'unica data disponibile, quella del prossimo 26 ottobre al Fabrique di Milano.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti del concerto dei Goldfrapp sul sito di Live Nation e di TicketOne, mentre per gli iscritti al fan club ufficiale della band le prevendite sono già cominciate ieri.

I Goldfrapp faranno poi tappa, con il loro Silver Eye World Tour, per tutto il mese di ottobre in Europa partendo il 19 ottobre a Borgerhout in Belgio, il 20 ottobre a Utrecht nei Paesi Bassi, il 22 a Berlino, il 23 a Praga per finire il 26 ottobre con il concerto di Milano.