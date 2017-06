In tour in Italia con il nuovo Stony Hill

Arriva Damian 'Jr. Gong' Marley a portare il vero reggae in Italia con quattro grandi concerti mentre è stata programmata l’uscita del nuovo disco Stony Hill, sul mercato dal prossimo 21 luglio.

Lo scorso autunno aveva fatto notizia con l'inaugurazione del suo weed dispensary in Colorado (sette mila metri quadrati adibiti alla produzione di marijuana medicinale), oggi gli appassionati di raggae fervono alla notizia dei quattro live programmati a partire da domani 22 giugno in tutta la penisola.

Il figlio più giovane di Bob Marley, Damian conosciuto anche come Junior Gong, si appresta così ad esibirsi dal vivo in Italia cominciando da Milano il 22 giugno e proseguendo con Roma il 23, Gallipoli il 24 ed infine Bologna sabato 25 giugno. Rimane così solo in programma l'uscita del tanto atteso nuovo album, Stony Hill, che potremo ascoltare a partire dal prossimo 21 luglio.

Il disco intitolato Stony Hill prende il nome da una zona di Kingston dove il giovane Marley è nato e cresciuto e che ha segnato il suo passaggio da bambino ad adulto. L'album rappresenta le vere radici di Damian che si sente sempre jamaicano nonostante oggi trascorra gran parte della sua vita in America.

La musica contenuta in Stony Hill e suddivisa in 18 tracce, è stata riprodotta per lo più in casa, come dice lo stesso Damian durante un'intervista, per poi essere registrata in studio tra la Jamaica e Miami.