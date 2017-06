Icky Thump in ristampa

A dieci anni di distanza dalla pubblicazione di Icky Thump, i White Stripes, annunciano l'uscita di una versione speciale in vinile dell'intero album, arricchita da contenuti inediti e prenotabile fino al 31 luglio.

Il duo di Detroit di Jack e Meg White festeggiano il decennale della pubblicazione di Icky Thump, pubblicato il 15 giugno del 2007, con uno speciale box set dai contenuti inediti.

La versione deluxe dell'album conterà tre vinili, uno con i brani originali e altri due dischi con demo e b-sides ai quali si aggiungono anche un booklet di foto e illustrazioni e a vari gadget. Icky Thump versione 'Extras', il vinile dedicato ai b-sides, conterrà al suo interno tracce quali "Honey, we can't afford to look this cheap", "It's my fault for being famous" e "Cash grab complications on the matter" tutte prodotte da Beck.

I White Stripes non si fermano qui perchè nel vinile 'The Red Demos' regalano ai fan tutti i demo registrati dalla band durante la fase di composizione di Icky Thump, si tratta esattamente di 11 brani e in più aggiungono un inedito dal titolo 'Monkeys Have it Easy'.

Nel cofanetto speciale di Icky Thump sarà anche presente un libro di illustrazioni e foto scattate con Polaroid e una collezione di spillette. La versione deluxe del disco è stata realizzata dalla neo pressing factory di Detroit di proprietà di White e sarà possibile preordinarla, fino al 31 luglio, direttamente sul sito ufficiale dell'etichetta Third Man Records.