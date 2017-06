4:44 il nuovo album in arrivo con i gemelli

Il rapper produttore Jay Z ha annunciato il suo prossimo album in studio, 4:44, condividendo anche un nuovo brano dal titolo 'Adnes' nel trailer del misterioso film omonimo in uscita il 30 giugno.

Dopo essere diventato papà di due gemelli, Jay Z travolto dal lieto evento, ha deciso di annunciare il suo nuovo album che uscirà a fine mese insieme al film omonimo 4:44, che avrà come protagonisti le stars Mahershala Ali (premio Oscar come attore non protagonista per il film Moonlight) e Danny Glover.

Ancora non è chiaro se 4:44 sarà un semplice album in studio oppure un visual album, sulla stregua di del progetto di Beyoncé, con il film come contenuto integrativo, quello che è certo è che entrambi usciranno il prossimo 30 giugno.

Il nuovo disco 4:44 sarà disponibile in anteprima per i clienti di Tidal (il servizio di streaming online di proprietà di Jay Z) e anche per i possessori dei servizi della compagnia telefonica Sprint. Sono state, infatti, entrambe le aziende ha dare tramite i canali social l'annuncio ai loro clienti e fan del rapper.