The Man il nuovo brano dopo cinque anni

I The Killers ritonano sulla scena musicale svelando finalmente il nome del loro nuovo album che sarà Wonderful Wonderful e contemporaneamente condividono il primo singolo The Man.

È il primo album dopo cinque anni dalla pubblicazione di Battle Born, il nuovo disco Wonderful Wonderful, che non ha ancora una data ufficiale di uscita sul mercato ma del quale già possiamo ascoltare un'anteprima con il singolo The Man.

Qualche anno fa il frontman della band, Brandon Flowers, aveva pubblicato un album da solista dal titolo The Desired Effects, oggi invece, ritorna con la formazione al completo confermando i rumors delle scorse settimane sull'uscita del nuovo disco dei The Killers.

È, infatti, durante la trasmissione radiofonica di Annie Mac su BBC Radio 1 che i The Killers annunciano l'uscita di Wonderful Wonderful e lanciano il primo singolo dell'album dal titolo The Man.

In aggiunta alla nuova canzone The Man, i The Killers, hanno eseguito un altro brano inedito, Run For Cover, nella loro esibizione dal vivo durante il concerto al Borgata Di Atlantic City.