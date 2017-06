Un disco a sorpresa in free download

Arriva con un comunicato stampa di un fantomatico portavoce della Casa Bianca il nuovo disco di Moby, More Fast Songs About the Apocalypse, scritto insieme al Void Pacific Choir.

È un disco a sorpresa quello di Moby, disponibile in free download fin da subito, che l'artista statunitense annuncia attraverso un comunicato stampa davvero insolito arrivato tramite mail. È uno pseudo portavoce di Donald Trump, tale John Miller, che diffonde la notizia del nuovo album More Fast Songs About the Apocalypse.

Questa insolita mail "from the desk of john miller" recita testuali parole:«Il primo album era molto rumoroso, proprio come lo è questo, basta leggere il titolo; è come se odiassimo l'America e pensassimo che non è più così grande (NOT GREAT AGAIN); quindi non ascoltatelo, come non lo ascolterò io, anche se ve lo sto dando gratis! Idioti!».

More Fast Songs About the Apocalypse arriva dopo pochi mesi dall'uscita dell'ultimo album di Moby pubblicato ad ottobre 2016 con il titolo These Systems Are Failing. Anche per questo nuovo album l'artista newyorchese collabora con il Void Pacific Choir, composto da Moby, Mindy Jones, Julie Mintz, Jonathan Nesvadba, Joel Nesvadba, Jamie Drake e Lauren Tyler Scott.