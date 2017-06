QOTSA un video teaser in bianco e nero

Sembra essere alle porte il ritorno della band statunitense che comincia a rilasciare i primi indizi di un nuovo album, infatti, un video teaser apparso proprio ieri su Channel 1 è stato poi condiviso online.

Un video teaser in bianco e nero è stato condiviso in streaming per poi apparire sulla pagina web ufficiale dei Queens of the Stone Ages, una clip di musica inedita con una parola in sottofondo, gold, incessantemente ripetuta.

A distanza di 4 anni dal precedente album "…Like Clockwork" pubblicato nel 2013, la band di Josh Homme, distribuisce i primi tasselli di un puzzle che con molto probabilità sfocerà in un nuovo disco. Ecco così spuntare, a seguito del rilascio dell'enigmatica clip in noir style, un vecchio televisore sul sito ufficiale dei Queens of the Stone Age, un'interfaccia dalla quale è possibile spostarsi su tre diversi canali racchiusi in una cornice anni '50.

Non è stata però diffusa nessuna data ufficiale sull'uscita del disco, forse tutte quelle etichette intorno allo schermo vintage del televisore potrebbero almeno essere l'anticipazione della sua tracklist: 'Tutti Frutti', 'Reclaim Everything', 'Mumbo Jumbo' e '1976 Evil'.

Staremo a vedere, intanto i Queens of the Stone Age saranno impegnati tra giugno e agosto in un tour mondiale con tappe in nord America, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.