In estate il nuovo album Paranormal

Grande ritorno e grande attesa per il nuovo album di Alice Cooper in uscita il prossimo 28 luglio. Al suo interno collaborazioni di spicco con Billy Gibbons (ZZ Top), Larry Mullen (U2) e Roger Glover (Deep Purple).

Il mito dell'horror rock Alice Cooper ritorna a distanza di 6 anni, l'ultimo disco pubblicato è stato Welcome 2 My Nightmare nel 2011, con un nuovo album prodotto da Bob Ezrin che già si era occupato dei suoi primi album.

Il nuovo disco Paranormal è stato presentato lo scorso 8 giugno durante il Chris Evans Breakfast Show, programma radiofonico della BBC Radio2, e in contemporanea è stato rilasciato il singolo Paranoiac Personality disponibile in streaming e digital download.

L'album Paranormal includerà anche il brano I'm Eighteen nella versione live del concerto di Dallas del 2015 con la band originale di Alice Cooper. Questo nuovo disco avrà un versione limitata in vinile 7" e sarà disponibile dal 28 luglio in 2 CD Digipak, 2 LP con un Bonus CD delle versioni live e infine in un Box Set composto da 2 CD Digipak e una T-Shirt.

Per l'album Paranormal Alice Cooper ha reclutato grandi personaggi tra i quali Billy Gibson degli ZZ Top che ha suonato nel brano "I've Fallen in Love and I Can't Get Up", Roger Glover dei Deep Purple e Larry Muller batterista degli U2 che ha suonato in tutte le tracce del disco (meno tre).

Per il prossimo appuntamento dal vivo di Alice Cooper dovremo aspettare il 30 novembre quando si esibirà in un'unica data italiana all'Alcatraz di Milano.