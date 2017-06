Secrets il singolo da sogno

È stato condiviso da poche ore il nuovo singolo Secrets del cantante canadese The Weeknd tratto dal suo ultimo album Starboy con i campionamenti dei Tears For Fears e dei Romantics.

Entriamo nei sogni del bel cantante The Weeknd con il nuovo video di Secrets, lo dice la voce che all'inizio della clip sussurra in francese « Faccio lo stesso sogno tutte le sere».

Comincia così il nuovo brano Secrets che fin dalle prime note ci trascina in un tormentone da disco con immagini e personaggi che si sovrappongo in un gioco a rincorrersi tra The Weeknd e una giovane donna.

La clip è stata girata alla Toronto Reference Library a febbraio dal regista Pedro Martin Calero e al suo interno troviamo i campionamenti di due canzoni di successo degli anni '80. La prima è Pale Shelter dei Tears For Fears e a seguire troviamo Talking In Your Sleep dei Romantics.

Secrets è si aggiunge agli altri singoli estratti dall'album Starboy pubblicato lo scorso 25 novembre da Republic che è entrato di diritto al primo posto della Billboard 200 già dopo una sola settimana dalla sua uscita.