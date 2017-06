La nuova psichedelica canzone Sleeping Powder

I Gorillaz pubblicano un video in 2D di un nuovo brano, non incluso nel recente album Humanz, un vero e proprio fuori programma della band virtuale di Damon Albarn.

È un surreale e psichedelico video quello di Sleeping Powder che comincia con la versione 2D di Damon Albarn seduto a un piano che strimpella le note di un antico clavicembalo. Poi ciò che vediamo si dissolve per offrirci immagini in realtà aumentata in puro ambient disco con sintetizzatori, tamburi incessanti e suoni elettronici.

Trascorso poco più di un mese dall'uscita del nuovo album Humanz, i Gorillaz, regalano così ai fan un brano che non era presente nel disco, nemmeno nella versione deluxe, e che sembra essere il primo di una lunga serie di inediti ancora in cantiere.

Damon Albarn, infatti, ha dichiarato di avere più di 40 brani da rivedere e sistemare, che saranno pubblicati in futuro e che rappresentano un lavoro che lo impegnerà, a suo dire, per un anno e mezzo almeno.

Il video di Sleeping Powder è stato disponibile nella sua prima ora dopo il lancio soltanto sull'app dei Gorillaz, per poi essere diffuso in streaming online. Il loro nuovo album Humanz, appena uscito, è subito entrato di diritto numero 2 della classifica della Billboard Albums e al momento i Gorillaz sono impegnati nelle tappe del loro tour tra Stati Uniti e Canada.