Il nuovo singolo Signs of Life

Gli Arcade Fire presentano a Londra il terzo nuovo singolo, Signs of Life, estratto dal loro imminente album Everything Now in uscita il 28 Luglio via Columbia Records.

Win Butler e soci continuano a rilasciare anteprime del nuovo disco Everything Now scegliendo sempre eventi live per condividere i nuovi brani con i fan. La scorsa settimana, in occasione del Primavera Sound Festival di Barcellona, gli Arcade Fire si sono esibiti sul palco con due nuovi brani, il primo Everything Now, omonimo dell’album in imminente uscita e il secondo dal titolo Creature Comfort.

Adesso durante la tappa londinese dell'Infinite Content Tour propongono l'ascolto di Signs of Life, terzo estratto dall'album, che conferma l'impronta disco della band. Gli Arcade Fire si sono poi esibiti con un brano che non suonavano dal 2008, Black Mirror tratto dall'album Neon Bible.

In attesa dell'album Everything Now che uscirà in formato CD, cassetta e vinile (disponibile con 20 diverse copertine ognuna con il titolo in una lingua diversa), potremo ascoltare gli Arcade Fire in concerto in Italia in due date.

La band degli Arcade Fire sarà il 17 luglio all'Ippodromo Snai di San Siro per il Milano Summer Festival e il 18 luglio all'Ippodromo del Visarno per il Firenze Summer Festival.