Il nuovo brano The Camp

PJ Harvey ha condiviso un nuovo singolo, The Camp, che parla delle condizioni di vita dei bambini in Libano ed è stato realizzato in collaborazione con il musicista di origini egiziane Ramy Essam.

Il video del nuovo brano The Camp è stato realizzato con le immagini del giornalista Giles Duley che ha fotografato le terribili condizioni di vita dei piccoli profughi della valle della Bekaa in Libano. Un triste è toccante documento della realtà dei nostri giorni che la sensibilità di PJ Harvey ha voluto trasferire in musica cantando con Ramy Essam nel brano The Camp.

Il brano è stato prodotto è mixato da John Parish che ha curato anche la parte di chitarra e batteria. Tutti i profitti del brano The Camp, che sarà disponibile da venerdì, saranno devoluti in favore di Beyond Association, una organizzazione non governativa libanese che opera nella Valle della Bekaa.

Ramy Essam ha dichiarato che nella canzone The Camp ha trasferito la sua esperienza diretta della recente rivoluzione in Egitto e parlando di PJ Harvey dice:«È una persona umile e una vera artista che potevo solo sognare di incontrare, e invece adesso, sto cantando con lei per questa importante causa umanitaria. È stato un onore lavorare con lei e fonte di grande ispirazione. Mi ha dato la possibilità di vivere un sogno».