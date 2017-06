Nuovo singolo e nuovo album

Uscirà in estate il nuovo album della indie rock band di Philadelphia si chiamerà A Deeper Understanding e sarà distribuito dalla nuova etichetta Atlantic Records.

I War on Drugs qualche mese fa in occasione del Record Store Day hanno condiviso il brano Thinking of a Place in formato vinile 12", adesso per annunciare il loro nuovo album A Deeper Understanding, in uscita il prossimo 25 agosto, condividono un nuovo brano dal titolo Holding On.

Il nuovo singolo Holding On, già disponibile in streaming online, è stato presentato live lo scorso 5 giugno durante una puntata della trasmissione televisiva The Late Show With Stephen Colbert, in onda sul canale statunitense CBS.

Il leader dei War on Drugs, Adam Granduciel, ha presentato Holding On con il suo consueto carisma e la sua potente ed emozionante voce, accompagnato da tre chitarristi, tre tastieristi, un bassista e un batterista proponendo una texture musicale fatta da languide chitarre e suoni di campanelle in un crescendo che riesce a catturare l'ascolto fino all'ultima nota.

A seguito dell'uscita di A Deeper Understanding il 25 agosto i War on Drugs saranno impegnati in un tour mondiale che partirà il 21 settembre da Philadelphia e con un'unica data in Italia al Fabrique di Milano il 18 novembre.