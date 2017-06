Esce l'album postumo Chuck

Esce l'album postumo della leggenda del rock Chuck Berry disponibile sul mercato dal prossimo 9 giugno via Dualtone Records.

Si chiama semplicemente Chuck l'ultimo album registrato da Chuck Berry prima della sua morte, prima di questo disco l'artista era entrato in sala di registrazione per Rock it nel lontano 1979. Il performer simbolo di un'epoca ha così registrato 10 nuovi brani che faranno parte del nuovo disco Chuck.

Le tracce sono state registrate a St. Louis insieme a Tom Morello, Gary Clark jr., Nathaniel Rateliff, Jimmy Marsala, Keith Robinson e Robert Lohr. Del disco fanno parte anche i figli di Chuck Berry, Charles Berry Jr. e Ingrid, nonché il nipote Charles Berry III.

Il disco, come dichiarato dallo stesso Chuck Berry, è dedicato alla sua amata moglie Themetta "Toddy" Berry. L'album include tra i brani Lady B. Goode definito da tutti il sequel spirituale di Johnny B. Goode del 1958 e la canzone Wonderful Woman scritta per la sua adorata "Toddy".

Di seguito la tracklist completa dell'album: