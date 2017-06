Una trilogia nascosta e un nuovo Ep

Ritorna la band di Cleveland con l'annuncio della pubblicazione di un nuovo EP prima di dare il via alla tournèe estiva il prossimo 23 luglio da Los Angeles

Trent Reznor informa i fan via mail dei futuri progetti dei Nine Inch Nails cioè pubblicare un nuovo EP che non rappresenta un episodio isolato ma sembrerebbe far parte di un progetto più ampio, una vera e propria trilogia, partita a dicembre dello scorso anno con l'uscita di Not the actual events.

L'EP Not the actual events registrato con la collaborazione del leader dei Foo Fighter Dave Grohl e di Dave Navarro rappresenta così il primo capitolo a cui farà seguito l'uscita di luglio e infine tra 6-8 mesi il terzo e l'ultimo EP della trilogia.

I prossimi appuntamenti dal vivo dei Nine Inch Nails saranno il FYF Fest di Los Angeles il 23 luglio, il Panorama Festival di New York il 30 luglio e il Rio Fest di Chicago il 15 settembre.

Tra le altre novità della band abbiamo quella riguarda i due membri Trent Reznor e Atticus Ross. Entrambi saranno direttamente coinvolti in un nuovo documentario della HBO dal titolo The Defiant Ones, che debutterà il 9 luglio e che racconta il indiscusso discografico sodalizio tra Jimmy Iovine e Dr. Dre.

Trent Reznor sarà insieme a Eminem, Ice Cube, Snoop Dogg, Gwen Stefani e Bono tra i personaggi intervistati per la serie mentre Atticus Ross ha partecipato alla composizione della musica per il documentario.