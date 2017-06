Terzo singolo di Melodrama

Arriva il nuovo singolo della cantante neozelandese dal titolo Perfect Places, terzo brano estratto dal nuovo album Melodrama, in uscita il prossimo 16 giugno.

Lorde dopo aver rilasciato in streaming il brano Perfect Places si è lasciata andare alla sua interpretazione live al Governors Ball Music Festival di New York ed è subito finita online grazie ai video registrati dal pubblico presente.

Si tratta del terzo singolo estratto da Melodrama, l'album che fa seguito a Pure Heroine pubblicato nel 2013, che è stato co-prodotto da Jack Antonoff ed è stato già anticipato da altri due singoli.

Lo scorso maggio Lorde ha, infatti, reso disponibili in streaming Liability e Green light, entrambi presenti all'interno del nuovo disco della cantante. La canzone Perfect Places è stata scritta, a quanto dichiarato dalla stessa Lorde, la scorsa estate a New York quando era ancora alla ricerca di ispirazione per Melodrama.

«È una canzone scaturita fuori dai quei giorni sempre tutti uguali dove ogni sera ti ritrovi a bere qualcosa con gli amici, a ripetere un circolo vizioso di abitudini, quando in realtà sei alla ricerca di qualcosa d'altro. C'è voluto molto tempo prima che diventasse così da una semplice demo al pianoforte. È vicino al mio cuore, spero vi piaccia». Scrive così la stessa Lorde in un lungo post su facebook per presentare ai suoi fan il brano Perfect Places che potete ascoltare di seguito.