Vasco Rossi e i suoi primi 40 anni di carriera

Il prossimo 1° luglio, per festeggiare 40 anni di carriera del rocker modenese, è previsto un grande concerto-evento, il Modena Park, con 3 ore di esibizione dal vivo e 40 brani in scaletta.

Vasco Rossi è già a lavoro per le prove ufficiali del grande concerto che si terrà al Parco Enzo Ferrari di Modena tra poco meno di un mese. Tutto intorno c'è grande aspettativa per lo show evento che ha deciso di mettere in piedi il cantante simbolo del rock nostrano per festeggiare i suoi 40 anni di carriera.

Si prevede, infatti, un evento musicale in grande stile che avrà tra i suoi protagonisti importanti ospiti come Gaetano Curreri e Maurizio Solieri, due personalità del panorama musicale italiano che hanno avuto un ruolo di primo piano nella carriera e nella vita di Vasco Rossi.

Al Modena Park, che sarà la sede del concerto di Vasco del 1° luglio, fervono grandi preparativi. L'area dedicata allo show sarà, infatti, attrezzata con intrattenimenti di ogni sorta a partire dai ristoranti per finire ai campi da calcio e beach volley passando per le aree relax (anche per i bambini), una ruota panoramica e perfino una mongolfiera.

Vasco Rossi in questi i giorni è in provincia di Taranto per le prove ufficiali del concerto all'interno della discoteca Cromie di Castellaneta, che il prossimo il 29 giugno accoglierà i fan che potranno assistere alle prove generali del concerto. Ancora non si conosce con esattezza la scaletta dei brani che Vasco ha deciso di portare sul palco, una struttura di 150 metri circondata da 5 maxi schermo, di sicuro saranno almeno 40 le canzoni che canterà durante il concerto per ripercorrere le tappe principali della sua carriera.