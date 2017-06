Nuovo album in arrivo

Confermata l'uscita del nuovo album degli Arcade Fire dal titolo Everything Now sul mercato dal prossimo 28 luglio per l'etichetta Columbia Records.

Everything Now non è soltanto il nome del nuovo album degli Arcade Fire, naturale prosecuzione di Reflektor del 2013, ma è anche il nome del singolo omonimo presentato in formato 12" al Primavera Sound di Barcellona.

È nella città spagnola, infatti, che la band ha tenuto un concerto, di riscaldamento per così dire, prima dell'inizio del tour ufficiale previsto per domani sabato 3 giugno. Qui è stato venduto il vinile del singolo Everything Now che fa da apripista al nuovo album prodotto dagli Arcade Fire insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk e a Steve Mackey dei Pulp, a cui si aggiunge la collaborazione con Markus Dravs (Coldplay, Mumford and Sons).

Durante l'esibizione al Primavera Sound di Barcellona gli Arcade Fire hanno presentato anche un altro brano, dal titolo Creature Comfort, anch’esso tratto dall'imminente album Everything Now che sarà disponibile dal 28 luglio in formato CD, vinile e cassetta.