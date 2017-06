Prophets Of Rage un nuovo album in arrivo

La superband dei Prophets Of Rage ha annunciato l'uscita dell'album di debutto omonimo il prossimo 15 settembre pubblicando il video del nuovo singolo Unfuck the World.

Il gruppo dei Prophets Of Rage nasce dall'unione di tre membri dei Rage Against the Machine, due dei Public Enemy e dal frontman dei Cypress Hill per dar vita a un progetto musicale rap metal.

I componenti sono Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk, Chuck D, B-Real e DJ Lord che proprio in questi giorni, hanno diffuso la notizia dell'uscita del loro primo album, che sarà distribuito dall'Universal a partire dal prossimo 15 settembre. Il nome dell'album è omonimo della band, Prophets Of Rage e la copertina del disco, che raffigura un pugno chiuso con una stella rossa di fondo, è stata realizzata dall'artista di street art Shepard Fairey.

L'annuncio del nuovo album della superband dei Prophets Of Rage, che segue l'EP 'The party's over' pubblicato lo scorso anno, è stato accompagnato dal video di Unfuck the World che potete ascoltare di seguito.