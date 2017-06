Foo Fighters a sorpresa il nuovo singolo Run

La band di Dave Grohl è ufficialmente tornata con un nuovo singolo dal titolo Run, disponibile in streaming online da oggi giovedì 1°giugno, e con un video realizzato dallo stesso leader dei Foo Fighters.

Sono circa 5 minuti e mezzo di puro stile Foo Fighters quelli della nuova canzone Run che ogni fan della band sarebbe felice di ascoltare. Dave Grohl e soci regalano, infatti, un inaspettato nuovo brano graffiante e potente che ricalca tutto il vigore del loro sound più autentico.

La canzone Run inizia con note piuttosto delicate, un'apertura soft fatta di chitarre sulle quali Grohl sospira testuali parole:«Wake up, run for your life with me». Però non passa molto tempo dall'inizio del brano, sono sufficienti infatti circa 40 secondi, che l'ascolto di Run ci sveglia veramente, perché la velata dolcezza dell'inizio è interrotta da una batteria che picchia giù duro, dalle chitarre che stridono e da Grohl che urla come un pazzo.

Il video di Run poi, realizzato dallo stesso Dave Grohl, si svolge in una casa di cura per anziani dove i Foo Fighters nei panni di raggrinziti ottantenni capeggiano la rivolta dei degenti contro gli infermieri. Un risveglio in tutti i sensi quello della band dei Foo Fighters che testimonia un ritorno in grande stile, ascoltare per credere!