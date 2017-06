Una Special Editon su cassetta

Eminem celebra l'anniversario della pubblicazione di The Eminem Show con delle speciali riedizioni su cassetta del suo quarto album in studio.

I fan di Eminem potranno acquistare solo per pochi giorni dei pacchetti speciali al cui interno sono contenuti riedizioni su cassetta dell'album The Eminem Show, testi dei brani, t-shirt e poster autografati. Si tratta di quattro speciali cofanetti con un range di spesa che va dai 30 ai 250 dollari e che sono in vendita sullo shop online ufficiale del rapper.

The Eminem Show è stato il quarto album in studio pubblicato dal rapper di Detroit che fu l'album più venduto del 2002, certificato 8 volte disco di platino, ha poi ottenuto il titolo di disco di diamante per aver venduto negli Stati Uniti oltre 10 milioni di copie. Inoltre è riuscito a far guadagnare ad Eminem un Grammy Awards nel 2003 e il titolo di Miglior Album Rap (per la terza volta nella sua carriera).

Eminem vuole celebrare così il 15esimo anniversario della pubblicazione del suo album The Eminem Show proprio come lo scorso anno aveva fatto per il 16esimo anniversario dell'album The Marsh all Mathers LP, in quella occasione Eminem riuscì a vendere i mattoni della casa dove aveva trascorso la sua infanzia.

Il suo ultimo brano è la canzone di 8 minuti dal titolo Campaign Speech con riferimenti a personalità di spicco come Trump, Trayvon Martin, George Zimmerman, Colin Kaepernick e Robin Thicke.