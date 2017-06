Litfiba esce il cofanetto special di Spirito

A 22 anni di distanza dall'uscita dell'album simbolo della band fiorentina è stata pubblicata una Legacy Edition di Spirito: un cofanetto speciale di 3 dischi.

L'album Spirito è forse quello più rappresentativo per la storia e l'evoluzione musicale del duo Pelù – Renzulli che racchiude al suo interno pietre miliari come Lacio Drom, l'omonima Spirito e No frontiere e che rappresenta uno dei quattro capitoli della famosa tetralogia dei Litfiba insieme a El diablo, Terremoto e Mondi Sommersi.

La decisione di una Legacy Edition di Spirito appartiene a un progetto più ampio che farà seguire a questa uscita altre due speciali pubblicazioni discografiche previste per il prossimo anno. I Litfiba hanno in cantiere, infatti, la riedizione di Mondi sommersi a febbraio 2018 e di Infinito per la fine del 2018.

Con Spirito Legacy Edition i Litfiba arrivano nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming con uno speciale cofanetto composto da tre dischi. Il primo contiene la versione originale dell'album Spirito rimasterizzata, il secondo è costituito dalla registrazione integrale del live tenuto dalla band a Modena il 23 maggio del 1995 ed infine il terzo disco contiene 4 brani: Lo Spettacolo, Spirito, No Frontiere e Lacio Drom mixati dal produttore americano Tom Lord-Alge (che ha collaborato con U2, Stevie Wonder e Rolling Stones).

Intanto Piero Pelù e Ghigo Renzulli continuano con le date estive del loro Eutòpia Tour. Di seguito tutte le date dei concerti:

9 giugno Gru Village Grugliasco (Torino)

8 luglio Rugby Sound Festival Legnano (Milano)

14 luglio Arena Campo Marte Brescia

22 luglio Area Festival Majano (Udine)

23 luglio Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

31 luglio Piazza del Sole Bellinzona

2 agosto Parco delle Leggende di Castellano (Trento)

5 agosto Parco Gondar Gallipoli (Lecce)

8 agosto Stadio Comunale Crotone

12 agosto Arena Sant’Elia Cagliari

2 settembre Piazza Duomo Prato