Al cinema la storia del punk rock

Turn It Around: The Story of East Bay Punk è il film documentario sul punk rock degli anni '90 prodotto dai Green Day e con la voce narrante di Iggy Pop che sarà presentato in anteprima al San Francisco Doc Fest.

Come suggerisce il titolo, il film documentario Turn It Around: The Story of East Bay Punk, racconta della fertile scena punk rock dei primi anni '90 che si sviluppò intorno al 924 Gilman Street, famoso club musicale di Berkeley California, noto anche come Alternative Music Foundation o più semplicemente Gilman.

Il film è stato prodotto dai Green Day che faranno anche parte del documentario insieme a molti altri gruppi simbolo come Rancid, Operation Ivy, Bikini Kill, Metallica, the Dead Kennedys, Crimpshrine solo per citarne alcuni. Il film ripercorre gli anni dell'evoluzione del filone musicale punk raccontato direttamente dalla voce dei suoi protagonisti.

Turn It Around: The Story of East Bay Punk, che è stato diretto da Corbett Redford e vede come voce narrante quella dell'icona rock Iggy Pop, sarà presentato domani 31 maggio in anteprima al San Francisco Doc Fest. Di seguito potete vedere il trailer del film.