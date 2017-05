Neil Young un nuovo album per l'estate

Si chiama Hitchhiker il nuovo album di inediti realizzato da Neil Young nel 1976 che sarà sul mercato discografico a partire dal prossimo 14 luglio.

È come un tesoro ritrovato l'album di brani acustici Hitchhiker che il cantautore canadese registrò agli Indigo Ranch Studios di Malibù nel lontano 1976 e che oggi ha deciso finalmente di pubblicare per la gioia dei fan.

E sono stati proprio i più accaniti sostenitori di Neil Young ha scovare questa notizia tra la lista delle uscite discografiche della Diverse Vynil disponibile sul sito Thrasher's Wheat (un negozio online di vinili).

L'esistenza di questo album era stata già rivelata da Young all'interno del suo libro memoriale 'Special deluxe: a memoir of life & cars' del 2014. In quelle pagine, infatti, si leggono testuali parole:

«Ho passato la notte con David Briggs e ho registrato nove acustici che completano un nastro chiamato Hitchhiker. Era un album completo, anche se ero piuttosto fatto, e si sente nelle registrazioni. Dean Stockwell, mio amico e grande attore e regista con cui avrei lavorato anni dopo su "Human Highway" , era con noi quella notte, seduto di fianco a me, mentre registravo le canzoni una dopo l'altra, con pause solo per erba, birra o coca. Briggs mixava in diretta sulla sua console preferita.»

La copertina dell'album Hitchhiker è stata realizzata da Gary Burden, che già in passato ha lavorato con Neil Young, e ritrae l'artista in riva al mare al tramonto.