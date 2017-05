Il nuovo singolo di Mengoni

Una nuova realese è stata annunciata per il prossimo 2 giugno, Marco Mengoni pubblicherà un remix del brano Onde, realizzato dal duo di produttori londinesi Sondr.

Onde è un brano tratto dall'ultimo album dal vivo del cantante dal titolo Marco Mengoni live che è stato pubblicato lo scorso novembre. Da venerdì prossimo partirà il pre-order per l'Onde EP di prossima pubblicazione che conterrà al suo interno ben sei remix del brano compresa la versione originale.

Quella del 2 giugno con 'Onde Sondr remix' è quindi un'anticipazione mentre per la versione integrale dell'EP dovremo aspettare il 16 giugno quando sarà disponibile in tutti gli store d'Europa. La notizia ufficiale arriva dallo stesso Mengoni che pubblica un post sui social annunciando una sorpresa per tutti i suoi fan.

Questa versione di Onde è stata realizzata dalla coppia di produttori londinesi Sondr che si sono occupati della produzione di artisti come Meghan Trainor e Lana Del Rey.

Marco Mengoni si fa sempre più internazionale dopo il premio ricevuto ai Tim Mtv Awards come Best Italian Male e all'interno dell'Onde EP propone, infatti, i remix del brano realizzati rispettivamente da Filatov&Karas, Tim Bell e Ndpc.