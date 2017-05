In arrivo il nuovo singolo dei Radiohead

Si chiama 'I Promise' il brano dei Radiohead, mai registrato in studio fino ad oggi, che sarà pubblicato il prossimo 2 giugno in anticipazione del box set OKNOTOK edito in occasione del ventennale di OK Computer.

Thom Yorke e soci prima dell'atteso OKNOTOK decidono di regalare ai fan un brano che solo pochi fortunati hanno potuto ascoltare live negli scorsi anni. Si tratta di 'I Promise', una canzone scritta dalla band ai tempi della registrazione del disco simbolo OK Computer e che non è mai stata annessa all'album né tanto meno incisa in sala di registrazione.

Il brano'I Promise' è stato incluso per lungo tempo dai Radiohead soltanto nella scaletta di alcune esibizioni live come quello di promozione del disco OK Computer nel lontano 1996. Adesso invece, dal prossimo 2 giugno, potremo ascoltarlo come singolo per poi ritrovarlo come bonus track nel disco numero due di OKNOTOK.

Ricordiamo che i Radiohead, in occasione del ventennale dell'uscita di Ok Computer, rilasceranno sul mercato la versione speciale OKNOTOK arricchita da brani inediti e bonus track oltre che dai brani originali. Alla canzone 'I Promise', infatti, si aggiungeranno altri due brani mai registrati prima: Lift e Man Of War. Il box set, in uscita il prossimo 23 giugno, conterrà inoltre tre vinili neri 12" di 180 grammi, un libro con 30 opere d'arte e tutti i testi dei brani.