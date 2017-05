Ghali il nuovo poeta del rap

Pubblicato oggi il disco d'esordio di Ghali dal titolo Album, la storia della sua vita tra le rime per questo rapper milanese di origini tunisine paragonato a Jovanotti e Michael Jackson.

È il fenomeno del momento nel panorama rap italiano o almeno quello più discusso, proprio per il suo venir fuori dal nulla e essersi affermato visualizzazione su visualizzazione, follower su follower, senza agenzie di stampa al seguito e case discografiche blasonate di supporto.

Ghali, al secolo Ghali Amdouni, nato da genitori tunisini e cresciuto nella periferia milanese, sta scalando classifiche e ottenendo consenti di pubblico. Persino Roberto Saviano parla di lui definendolo sui social come '..uno dei maggiori poeti di lingua italiana, un poeta rap'.

Quello che è sicuro è che questo 24enne milanese con il suo brano Ninna Nanna ha superato 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, ottenendo un disco di platino e il primo posto nella classifica mondiale di Spotify Viral 50, numeri non da poco per uno che si sta facendo da solo senza nessuna potente casa discografica alle spalle.

L'album di debutto di Ghali Album è, infatti, stato prodotto dalla neonata casa discografica Sto Records e distribuito via Believe, e nei prossimi mesi lo vedremo in giro per l'Italia con gli instore per la promozione del disco, prima del tour vero e proprio.

C'è chi lo ha paragonato a Jovanotti per i testi e le metriche e chi a Michael Jackson per l'aspetto e le movenze, ma c'è da dire questo ragazzo ha tanto di originale, canta in italiano, francese e tunisino raccontando della propria vita, del proprio passato con uno stile raro e una sonorità d’avanguardia.