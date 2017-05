Liam Gallagher e il nuovo singolo Wall of Glass

Grande ritorno e atteso debutto da solista per Liam Gallagher che annuncia l'imminente album As You Were, in uscita il 2 giugno, con il singolo apripista Wall of Glass.

L'ex Oasis e già membro dei Beady Eye Liam Gallagher scende finalmente in campo con il primo tangibile segno della sua tanto discussa carriera da solista. Dopo mesi e mesi di rumors e rimbalzi di accuse e insulti tra lui e il fratello Noel, lo scapestrato Gallagher junior è pronto a consegnare al pubblico un'anteprima, da oggi disponibile in streaming, del singolo Wall of Glass, canzone che fa da apripista al suo nuovo album As You Were.

In realtà il primo brano avrebbe dovuto essere Not For Sale così come lo stesso Liam aveva twittato qualche tempo fa, ma sappiamo bene l'imprevedibilità che lo contraddistingue quindi niente stupore per questo cambio di rotta. Wall of Glass sembra essere un brano in puro stile Oasis nella loro versione migliore, potente e fragorosa, dove si riascolta il Liam di un tempo.

Ancora poco tempo prima di poter ascoltare per intero il nuovo album As You Were e tirare le somme su questo talento da solista. Liam Gallagher inoltre ha anche annunciato un breve tour di supporto all'uscita dell'album che si svilupperà in 4 date tra Regno Unito e Irlanda.

Il tour partirà dalla sua città Manchester il 30 maggio, proseguendo verso Londra il 1° giugno, sarà poi la volta di Dublino il 10 giugno per finire con Glasgow l'11 giugno. Per l'Italia invece, bisognerà aspettare l'autunno, quando Liam si esibirà sul palco dell'Home Festival di Treviso venerdì 1 settembre.