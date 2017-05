The Kills: special EP in versione acustica

La band dei The Kills per festeggiare il 15esimo anniversario di Black Rooster pubblica uno speciale EP versione acustica, Echo Home – Non- Eletric Ep, in uscita il prossimo 2 giugno.

La indie rock band della cantante californiana Alison 'VV' Mosshart e del chitarrista inglese Jamie 'Hotel' Hince ritorna con uno speciale disco in versione acustica che conterrà vecchi brani unplugged della band.

L'EP dal titolo Echo Home – Non-Eletric, in uscita il prossimo 2 giugno via Domino, sarà pubblicato a 15 anni di distanza dal loro primo album Black Rooster EP edito nel 2012, quando ancora grezzi e poco apprezzati dal grande pubblico seppero conquistarsi la critica con il loro minimalismo rock farcito di punk, blues ed elettronica.

L'album Echo Home – Non-Eletric sarà un disco acustico che conterrà alcuni successi della band tratti dagli album del passato come Wait (Black Rooster Ep) e That Love (Ash & Ice's) ma anche una cover di Desperado di Rihanna.

L'EP sarà presente sul mercato sia in digitale che in formato vinile da 10''. I The Kills proseguiranno poi con il loro tour europeo fino alla fine di maggio continuando anche come band di supporto dei Guns N' Roses, Foo Fighters e Bon Jovi.