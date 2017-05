John Legend il nuovo video sull'immigrazione

Si chiama Surefire il nuovo video del cantautore statunitense che attraverso la clip diretta da Cole Wiley dimostra come l'amore possa superare confini geografici e barriere sociali e culturali.

L'immigrazione e la deportazione sono i temi affrontati da John Legend nel suo ultimo video del brano Surefire. La storia vede come protagonisti una coppia interraziale, Roberto (messicano) e Jamila (musulmana), che superano infiniti ostacoli per continuare ad amarsi.

Il padre autoritario di lei e i problemi da clandestino di lui sono solo alcune delle difficoltà simbolo nell'intreccio di Surefire che derivano dalle attuali condizioni di disagio di immigrati e rifugiati negli Stati Uniti come in altre parti del mondo.

Deportazione, islamofobia e violenza è una triade imprescindibile dei tempi moderni che il cantautore statunitense affronta in una ballata romantica nel puro stile Legend.

Il regista Wiley durante un intervista per Rolling Stone afferma: "La civiltà umana sta sperimentando un momento straordinario adesso. Siamo capacissimi di fare qualcosa che avremmo potuto fare prima, ma siamo ancora impantanati in una miriade di fallimenti che continuano ad aumentare perché siamo costantemente privi di empatia verso gli altri".

Surefire insieme al precedente singolo Love Me Now fanno parte entrambi del quinto album di John Legend Darkness and Light.