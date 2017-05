Beach Boys arriva il box set di inediti

I Beach Boys hanno portato alla luce una serie di rarità e inediti che saranno concentrati in due Cd all'interno di un box set dal titolo '1967 - Sunshine Tomorrow' disponibile sul mercato mondiale dal prossimo 30 giugno via Capitol/UMe.

Il cofanetto '1967 - Sunshine Tomorrow', che fa seguito alla riedizione di Pet Sounds di qualche tempo fa, conterrà al suo interno le registrazioni delle sessioni originali degli album Smiley Smile e Wild Honey editi nel 1967 e molto altro ancora.

La band senza tempo dei Beach Boys però non si risparmia perché aggiunge al cofanetto Sunshine Tomorrow anche un altro rilascio, quello del vinile da 180 grammi di Wild Honey previsto, sempre per il prossimo 30 giugno, in occasione del 50° anniversario dell'album.

Il disco uno del cofanetto '1967 - Sunshine Tomorrow' è caratterizzato da una serie di versioni alternative dell'album Wild Honey che fanno capo alle registrazioni tenutesi tra settembre e novembre del 1967. Inoltre i produttori Mark Linett e Alan Boyd, che hanno remixato i brani originali di Wild Honey, hanno anche aggiunto al cofanetto diverse registrazioni live, mai edite prima, sempre dello stesso anno.

Nel disco due del nuovo box set dei Beach Boys troveremo invece il live di Lei’d in Hawaii che non è stato mai reso disponibile dalla band e fu sostituito dalle registrazioni del Wally Heider Recording di Hollywood. A questa rarità si aggiunge anche tutto il materiale inedito delle registrazioni dell'album Smiley Smile.

Di seguito la tracklist completa di '1967 - Sunshine Tomorrow':

Disco 1

Wild Honey (nuovo mixaggio stereo)

1. Wild Honey

2. Aren't You Glad

3. I Was Made To Love Her

4. Country Air

5. A Thing Or Two

6. Darlin'

7. I'd Love Just Once To See You

8. Here Comes The Night

9. Let The Wind Blow

10. How She Boogalooed It

11. Mama Says* (Original Mono Mix)

Wild Honey Sessions: September - November 1967 (inediti)

12. Lonely Days (Alternate Version)

13. Cool Cool Water (Alternate Early Version)

14. Time To Get Alone (Alternate Early Version)

15. Can't Wait Too Long (Alternate Early Version)

16. I'd Love Just Once To See You (Alternate Version)

17. I Was Made To Love Her (Vocal Insert Session)

18. I Was Made To Love Her (Long Version)

19. Hide Go Seek

20. Honey Get Home

21. Wild Honey (Session Highlights)

22. Aren't You Glad (Session Highlights)

23. A Thing Or Two (Track And Backing Vocals)

24. Darlin’ (Session Highlights)

25. Let The Wind Blow (Session Highlights)

Wild Honey Live: 1967 - 1970 (inediti)

26. Wild Honey (Live) - recorded in Detroit, November 17, 1967

27. Country Air (Live) - recorded in Detroit, November 17, 1967

28. Darlin’ (Live) - recorded in Pittsburgh, November 22, 1967

29. How She Boogalooed It (Live)- recorded in Detroit, November 17, 1967

30. Aren't You Glad (Live) - recorded in 1970, location unknown

31. Mama Says (Session Highlights)

(Inediti registrati agli studi Wally Heider Recording, novembre 1967)

Disco 2

Smiley Smile Sessions: June - July 1967 (inediti)

1. Heroes And Villains (Single Version Backing Track)

2. Vegetables (Long Version)

3. Fall Breaks And Back To Winter (Alternate Mix)

4. Wind Chimes (Alternate Tag Section)

5. Wonderful (Backing Track)

6. With Me Tonight (Alternate Version With Session Intro)

7. Little Pad (Backing Track)

8. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 1)

9. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 2)

10. Untitled (Redwood) (frammento strumentale inedito, data e luogo di registrazione sconosciuti. Scoperto su un nastro etichettato come "Redwood")

Lei'd In Hawaii "Live" Album: September 1967 (inediti)

11. Fred Vail Intro

12. The Letter

13. You're So Good To Me

14. Help Me, Rhonda

15. California Girls

16. Surfer Gir

17. Sloop John B

18. With A Little Help From My Friends * (Registrati a casa di Brian Wilson il 23 settembre 1967)

19. Their Hearts Were Full Of Spring * (Registrato durante le prove del live il 26 agosto 1967 a Honolulu, Hawaii)

20. God Only Knows

21. Good Vibrations

22. Game Of Love

23. The Letter (Alternate Take)

24. With A Little Help From My Friends (Stereo Mix)

Live In Hawaii: August 1967 (inediti, registrati a Honolulu dal vivo il 25 e 26 agosto '67 con Brian Wilson ma senza Bruce Johnston)

25. Hawthorne Boulevard

26. Surfin'

27. Gettin' Hungry

28. Hawaii (Rehearsal Take)

29. Heroes And Villains (Rehearsal)

Thanksgiving Tour 1967: Live In Washington, D.C. & Boston (inediti)

30. California Girls (Live) - recorded in Washington, DC, November 19, 1967

31. Graduation Day (Live) - recorded in Washington, DC, November 19, 1967

32. I Get Around (Live) - recorded in Boston, November 23, 1967

Additional 1967 Studio Recordings (Previously Unreleased)

33. Surf's Up (1967 Version)

34. Surfer Girl (1967 A Capella Mix)