Un omaggio a David Bowie

Robert Fripp, leader della band dei King Crimson, rende omaggio al suo vecchio amico e collaboratore David Bowie, includendo nel prossimo disco in uscita la cover di Heroes.

Dal prossimo 2 giugno sarà disponibile l'Ep di alcuni dei brani live dei King Crimson, registrati durante il tour europeo del 2016. Il disco, col titolo Heroes: Live in Europe 2016, come si evince dal nome stesso, conterrà una serie di registrazioni dei concerti della band tenuti lo scorso anno in giro per l'Europa.

All'interno di Heroes: Live in Europe 2016, che rappresenta l'antipasto del futuro LP che i King Crimson hanno in progetto per settembre, ci sarà la cover di Heroes di David Bowie, che la band ha suonato e registrato live durante il concerto all'Admiralspalast di Berlino nel tour 2016.

La scelta di suonare quel pezzo durante il concerto a Berlino non è stata certo casuale perché era trascorsi appena 39 anni e un mese, così dice la band, dalla registrazione originale del brano agli Hansa Tonstudio che si trovavano proprio di fronte il muro di Berlino.

La versione estesa del disco Heroes, che uscirà nel mese di settembre, conterrà al suo interno brani come Easy Money, Starless e The Hell Hounds of Krim.