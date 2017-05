Lana del Rey e il video di Lust for Life

In attesa del nuovo album pubblica il video ufficiale del brano Lust for Life che la vede duettare insieme al cantante The Weeknd e rivela una possibile collaborazione con Stevie Nicks dei Fleetwood Mac.

L'avevamo lasciata nel trailer di Lust for Life, chiusa all'interno della H della scritta Hollywood sul monte Lee, adesso la ritroviamo a duettare con The Weeknd, tra effetti di distorsione visiva stile VHS, sotto un cielo stellato mentre si abbracciano e danzano sulla grande scritta per poi lasciarsi scivolare lungo la 'D'.

La cantante non è nuova alle collaborazioni con The Weeknd, cantante e produttore canadese, infatti, Lana già nel 2015 aveva preso parte al brano the Prisoner e poi a Stargirl Interlude dello scorso anno.

L'uscita del nuovo album di Lana del Rey dovrebbe essere agli sgoccioli a giudicare l'attività promozionale che lo anticipa, ultimo in ordine di tempo il sognante video di Lust for Life. Anche se ancora la cantante non ha rivelato la data ufficiale di uscita dell'album, durante un'intervista alla radio californiana KROQ, ha annunciato una prossima collaborazione con Stevie Nicks, la cantante dei Fleetwood Mac.

Lana durante l'intervista ha detto:"Ho pensato almeno un paio di volte di aver finito l'album. Una di quelle volte però mi sono sentita di volere una donna sul disco, e stavo parlando con Nowels (Rick Nowels, produttore ndr) su chi sarebbe stato bello avere. Entrambi abbiamo pensato a Stevie. È divertente poi che lui sia andato alle scuole superiori con Stevie e che abbia scritto la sua prima hit."