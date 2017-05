Muse Dig Down è il nuovo singolo

È stato pubblicato il nuovo brano della band di Matt Bellamy con un video diretto da Lance Drake e che ha per protagonista Lauren Wasser.

I Muse anticipano l'uscita del loro prossimo album, seguito ufficiale di Drones del 2015, con il video del brano Dig Down, una canzone dal messaggio molto chiaro: combattere la negatività. Lo spiega bene lo stesso Bellamy che parlando del brano Dig Down dice:

'Mentre scrivevo la canzone quello che volevo comunicare era un messaggio di positività, di contrastare la negatività corrente nel mondo e offrire ispirazione, ottimismo e speranza alla gente, per combattere per le cause in cui si crede', e poi continua: 'Perché noi, come individui, possiamo scegliere di cambiare il mondo se lo vogliamo'.

Forte il messaggio come forte lo strumento: Lauren Wasser, la giovane donna, modella e attivista, che ha perso una gamba dopo uno shock tossico causatole da un assorbente interno, è stata diretta nel video di Dig Down dal regista Lance Drake, che l'ha voluta fortemente proprio per la sua aura di potenza e forza.

Il sound di Dig Down, co-prodotto da Mike Elizondo e dai Muse, arriva con un riff di basso su cui si insinua la voce di Bellamy accompagnata da un coro nel ritornello. Una linea melodica ibrida quella dei Muse di Dig Down da un lato già sentita dall'altro nuova, che non sembrava quasi essere nelle loro corde.