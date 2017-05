Samuel il tour in Italia e poi l'Europa

Dopo il debutto del concerto di Torino, Samuel Romano, sarà impegnato per tutta l'estate con il tour in Italia e dal 19 ottobre in Europa, il primo concerto sarà a Parigi.

Il leader dei Subsonica prosegue con successo la sua carriera da solista, la partecipazione all'ultimo Festival di San Remo lo ha visto aggiudicarsi il decimo posto nella categoria big e il suo primo album senza i Subsonica, Il Codice della Bellezza pubblicato lo scorso febbraio, sta raccogliendo i suoi frutti.

Insomma le performance da solista di Samuel non ci fanno rimpiange quelle con i Subsonica, basti pensare che all'inaugurazione de Il Codice della Bellezza Tour è riuscito a registrare doppio sold out a Torino. E anche per stasera il cantante annuncia un tutto esaurito per il concerto all'Alcatraz di Milano che sarà registrato dalle telecamere, ad annunciarlo sui social ai fan è lo stesso Samuel che invita il pubblico a 'vestirsi bene' per le riprese.

Il tour che vedrà Samuel impegnato per tutta l'estate proseguirà il 27 giugno al Postepay Sound Rock a Roma per svilupparsi in seguito nei maggiori festival della penisola. Ecco le date: 7 luglio all'Albori Festival di Paratico (BS), l'8 al Goa Boa festival di Genova, il 15 al Flowers Festival di Collegno (TO), il 20 all'Onde Mediterranee Festival di Cervignano (UD), il 13 agosto al Cube Festival di Santa Cesarea Terme (LC), il 31 al Mantova Arte e Musica e il 1° settembre all'Home Festival di Treviso.

Terminate le tappe italiane del Il Codice della Bellezza Tour sarà la volta dell'Europa a partire dal 19 ottobre a Parigi per poi proseguire il 20 a Bruxelles, il 22 a Londra, il 23 a Dublino, il 24 ad Amsterdam e il 25 a Barcellona.

In rotazione radiofonica possiamo già ascoltare il nuovo trascinante singolo scritto insieme a Jovanotti dal titolo 'La statua della mia libertà'.