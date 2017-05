Arcade Fire e il loro show segreto

È stato Montreal il palco dove la band si è esibita lo scorso sabato in uno show top secret proponendo ben sei delle nuove canzoni che faranno parte del prossimo album.

L'ascolto dei brani è stato esclusivo e riservato a soli 50 fortunati fan che, privati di ogni mezzo di condivisione (smartphone, tablet) all'ingresso del locale, il Parthenais Street di Montreal, hanno assistito all'esibizione live degli Arcade Fire.

La band ha suonato per oltre un'ora svelando almeno una dozzina di nuove canzoni scritte sviluppando materiale tratto dagli ultimi due album, Reflektor e The Suburbs. La nuova musica proposta sembrerebbe avere influenze pop ed elettroniche sulla scia del fortunato album Reflektor, almeno a quanto afferma uno dei pochi privilegiati che ha assistito allo spettacolo.

Gli Arcade Fire sono avvezzi a questi concerti privati ed esclusivi già nel 2013, infatti, al Meserole Street di Brooklyn avevano creato la stessa aura di mistero regalando una performance lampo con brani inediti al seguito.

È possibile che l'esibizione dello scorso weekend sia il presagio di un rilascio imminente, magari per l'estate oppure che gli Arcade Fire abbiamo semplicemente riscaldato i motori in vista del prossimo tour europeo. Il tour prenderà il via il prossimo 3 giugno da Barcellona e farà tappa in Italia il 17 e il 18 luglio. Il primo appuntamento è a Milano all'Ippodromo Snai di San Siro mentre il secondo a Firenze all'Ippodromo del Visarno.