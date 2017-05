Foo Fighters un nuovo inedito suonato a San Francisco

The Sky Is A Neighborhood è il nuovo inedito presentato da Dave Grohl e Taylor Hawkins come anticipazione dell'imminente album della band di Seattle.

È stata una decisione improvvisa che ha guidato i Foo Fighters ad esibirsi con un brano inedito regalando al pubblico, presente a San Francisco durante il concerto benefico 'Acoustic 4 a cure IV', un momento indimenticabile.

Il brano The Sky Is A Neighborhood farà parte del disco dei Foo Fighters che sarà pubblicato a breve dopo Sonic Highways edito nel 2014. Il disco del quale ancora non si conosce il nome sarà promosso da Sammy Hagar e James Hetfield.

Dave Grohl salito sul palco ha presentato così il brano al pubblico: 'Mentre venivo qui ho pensato 'vaffanculo, suoniamo una canzone nuova'. Non abbiamo mai suonato questa canzone davanti a nessuno. Si chiama 'The Sky Is A Neighbourhood'.

In attesa dell'uscita del nuovo album dei Foo Fighters vi proponiamo l'ascolto di The Sky Is A Neighborhood, una canzone dall'anima profondamente blues. Ascoltare per credere.