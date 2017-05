Katy Perry: Witness album & tour

Arriva il 9 giugno il suo quinto album Witness, anticipato dai singoli Chained to the Rhythm e Bon appétit, sarà promosso dal sostanzioso Witness tour in giro fra USA e Canada.

L'avevamo lasciata qualche settimana fa servita su un vassoio d'argento per il brano Bon appétit, interpretato insieme ai Migos, e adesso la vediamo annunciare finalmente il suo nuovo album d'inediti Witness, sul mercato a partire dal prossimo 9 giugno.

Katy Perry ce la sta mettendo tutta per promuovere il seguito di Prism, edito nel 2013, fortuna che il primo singolo estratto, Chained to the Rhythm cantato insieme Skip Marley, ha scalato le classifiche mondiali al contrario del secono estratto Bon appétit. Il brano, infatti, non ha raccolto molti consensi: il singolo Bon appétit è sparito dopo una sola settimana dalla top 100 della Billborad.

La cantante californiana annuncia così, per la sua ultima fatica discografica, un importante tour di promozione che la vedrà impegnata dal 7 settembre di quest'anno fino al 2 maggio del prossimo. Il 'Witness: The Tour' prevede ben 41 tappe in tutto il nordamerica cominciando da Columbus in Ohio e finendo a Vancouver in Canada.