I Mogwai annunciano il nuovo album

Dopo le date del tour mondiale, con le tappe italiane di ottobre, arrivano finalmente notizie sull'uscita del nuovo album: il nome sarà Every Country's Sun anticipato dal singolo Coolverine.

La band scozzese di Gaslow si appresta a pubblicare il seguito ufficiale dell'album Rave Tapes edito nel 2014. Il nuovo disco che sarà sul mercato a partire dal prossimo 1° settembre si chiama Every Country's Sun e sarà prodotto da Dave Fridmann, anche le registrazioni si sono svolte negli Tardox Road Studios di sua proprietà a New York.

Le anticipazioni su come sarà il nuovo disco dei Mogwai sono tutte contenute nel primo singolo, Coolverine, condiviso dalla band in questi giorni. Every Country's Sun che sarà distribuito da Rock Action (UK), Temporary Residence (USA) e Spunk (Australia), avrà una versione standard e una deluxe in formato vinile bianco, un 12" con demo inedite foto e stampe.

Ricordiamo che i Mogwai hanno fissato tre appuntamenti live in Italia per il prossimo ottobre: il 27 ottobre al Fabrique di Milano, il 28 ottobre a Roma all'Atlantico Live ed infine il 29 a Bologna all'Estragon. Di seguito trovate la tracklist del nuovo album Every Country's Sun e potete ascoltare il primo singolo estratto Coolverine.

Tracklist:

01 Coolverine

02 Party In The Dark

03 Brain Sweeties

04 Crossing The Road Material

05 aka 47

06 20 Size

07 1000 Foot Face

08 Don’t Believe The Fife

09 Battered At The Scramble

10 Old Poisons

11 Every Country's Sun