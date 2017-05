Il bioepic England Is Mine

La vita del leader degli Smiths sarà presto nelle sale cinematografiche con il film documentario England Is Mine che sarà presentato il 2 luglio all'International Film Festival di Edimburgo.

Il film England Is Mine indagherà sui primi anni della vita di Steven Morrissey, all'inizio degli anni '70 a Manchester, prima che la band degli Smiths prendesse forma. Il titolo del docufilm England Is Mine, deriva da una canzone della band, più precisamente dal brano 'Still ill' che faceva parte dell'album omonimo pubblicato nel 1984.

La regia di England Is Mine è di Mark Gill mentre l'attore che interpreterà Morrisey sarà Jack Lowden. Co-protagonista invece l'attrice Jessica Brown Findlay (Downtown Abbey) che farà la parte della migliore amica di Morrissey, Linder Sterling.

Il film presentato il 2 luglio all'International Film Festival di Edimburgo entrerà nella stessa giornata nelle sale cinematografiche offrendo con sorpresa un racconto sull'infanzia e adolescenza del cantante e non sulla sua carriera di successo con gli Smiths. Quello che si vedrà sarà un Morrissey negli anni precedenti alla sua esplosione artistica, il racconto si fermerà, infatti, all'incontro tra Morrissey e il chitarrista degli Smiths Johnny Marr.