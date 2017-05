In arrivo album e tour speciale

Hanno annunciato il loro ritorno con un nuovo album dal titolo Synthesis e un tour speciale durante il quale saranno accompagnati da un'orchestra al completo.

La cantante Amy Lee ha annunciato, con un video messaggio su facebook, il nuovo album in cantiere degli Evanescence che si chiamerà Synthesis e sarà pubblicato il prossimo autunno. Il nuovo lavoro discografico della gothic rock band di Little Rock (Arkansas) sarà caratterizzato dalle versioni orchestrali ed elettroniche di alcuni dei loro brani del passato.

Finiti alla ribalta con il singolo Bring Me to Life, era dal 2012 che gli Evanescence non si facevano sentire, l'ultima volta, infatti, durante il concerto alla Wembley Arena a Londra confessarono che si sarebbero presi una lunga pausa alla fine del tour.

E così è stato, il riposo ha però ridato linfa alla loro musica che, a quanto rivela la cantante Amy Lee, farà parte di un progetto 'unico'. L'album Synthesis, come suggerisce lo stesso nome, sarà la sintesi e la combinazione tra passato e futuro, tra musica elettronica ed orchestra.

I vecchi brani avranno nuovo respiro e le distorsioni di chitarra e le percussioni sincopate saranno sostituite da suoni sintetici e orchestrali. La band a seguito dell'uscita dell'album ha previsto un tour speciale con a seguito un'intera orchestra che li accompagnerà nelle performance sul palco.

In attesa del nuovo album, previsto per il prossimo autunno, gli Evanescence saranno in tour in Europa con un'unica data italiana fissata martedì 4 luglio al Milano Summer Festival.