Il nuovo singolo

Ancora un nuovo singolo ad anticipare l'uscita dell'album Truth Is A Beautiful Thing prevista per il prossimo 9 giugno.

Oh Woman Oh Man è il titolo del nuovo singolo dei London Grammar, la band britannica acclamata nel 2013 per l'eccellente produzione discografica If You Wait che gli ha valso notorietà e grande successo di pubblico.

In attesa dell'uscita del nuovo album il prossimo 9 giugno i London Grammar lo scorso mese avevano già pubblicato l'estratto Truth Is A Beautiful Thing omonimo dell'album.

Adesso propongono il nuovo brano Oh Woman Oh Man che sembra entusiasmare molto di più del suo predecessore grazie ai sontuosi vocalismi della cantante Hannah Reid su una linea di chitarre, synth e percussioni sincopate.

Sono molti i produttori famosi: Paul Epworth (Adele), Greg Kurstin (Sia, HAIM), and Jon Hopkins (Coldplay, Purity Ring) che hanno aiutato i London Grammar ha ridefinire il loro particolare sound.

L'album Truth Is A Beautiful Thing distribuito da Metal & Dust/Ministry of Sound sarà rilasciato in coincidenza con la partecipazione dei London Grammar a una serie di festival tra i quali Lollapalooza, Glastonbury e Osheaga.