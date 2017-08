Goodbye Angels è il nuovo video

Arriva il video ufficiale del quarto singolo Goodbye Angels estratto dall'album The Getaway e le date di due concerti italiani a luglio già sold out.

La band californiana che dal 1983 cavalca le scene musicali di tutto il mondo continua ad inanellare successi come l'ultimo album The Getaway pubblicato lo scorso anno.

E dopo i singoli, Dark Necessities (primo estratto che annuncia l'album), Go Robot e Sick Love è la volta di Goodbye Angels per la cui realizzazione i Red Hot Chili Peppers si sono affidati alla regista Thoranna Sigurdardottir.

Inoltre il video ufficiale di Goodbye Angels vede come protagonista l'attrice Klara Kristin interpretare una giovane donna che conduce una serata sregolata e il cui destino quella notte incrocerà quello di una live band, i Red Hot Chili Peppers per l’appunto. L'ispirazione del brano per Kiedis è arrivato dalla sua recente esperienza personale di separazione dalla compagna Helena Verstergaard.

I Red Hot Chili Peppers saranno presto in Italia con due esibizioni live programmate a luglio. La prima prevista il 20 luglio al Postepay Rock in Roma (i cui biglietti sono già sold out) e la seconda fissata al 21 luglio all'Ippodromo Snai di Milano.