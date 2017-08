Due tappe in Italia in estate

La band scozzese dell'Ayrshire sarà in Italia con due live a luglio al Flower Festival di Collegno (TO) e al Rimini Park Rock di Rimini.

Tornano nel nostro paese con la loro irrefrenabile energia e un doppio appuntamento live, dopo il successo del loro ultimo album di inediti Ellisis, pubblicato lo scorso anno. Se il nome della band vi dice poco non fa altrettanto il singolo Re-Arrange, riconoscibilissimo fin dalle prime note o meglio dai primi gorgheggi del cantante/chitarrista Simon Neil.

I Biffy Clyro hanno conquistato dall'Irlanda il resto del mondo e ottenuto premi su premi (NME Awards 'Best British Band' e Q Awards 'Best Album' per Opposites per citarne alcuni) con un costante e crescente lavoro discografico arrivando a quota sette album. I fan italiani attendono con ansia le loro performance live programmate per questa estate.

I Biffy Clyro saranno protagonisti il 17 luglio al Flower Festival al Parco Certosa nella città di Collegno (TO) e subito dopo il 18 luglio li vedremo sul palco del Rimini Park Rock a Rimini.

I biglietti dei concerti sono disponibili online sul circuito TicketOne e da sabato 13 maggio in tutti i negozi autorizzati e punti vendita TicketOne.