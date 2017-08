Nuovo album e tour in autunno

Torna a distanza di tre anni con un nuovo album in uscita il 15 settembre e un tour di supporto al disco da novembre 2017.

Il rapper pugliese sta scaldando i motori per tornare ad invadere la scena musicale dopo averla abbandonata nel 2013 a seguito della pubblicazione dell'album Museica. Il sesto album di Caparezza, al secolo Michele Salvemini, che ha raggiunto la prima posizione della classifica degli album più venduti in Italia.

Caparezza ha già annunciato la data di uscita del nuovo album di inediti che sarà il prossimo 15 giugno ma non ha ancora rivelato il nome che darà al disco. Sono invece già note le date del tour destinato a promuoverlo e che vedrà Caparezza esibirsi in giro per l'Italia nei maggiori palasport.

Museica è stato un affascinante viaggio tra musica e arte che Caparezza ha raccontato con la sua consueta e dissacrante ironia, chissà cosa ci riserverà con il prossimo lavoro discografico! Di seguito tutte le date del tour, i biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire da venerdì 12 maggio.

17 novembre, Ancona - PalaPrometeo Estra

18 novembre, Bari - PalaFlorio

24 novembre, Firenze - Mandela Forum

25 novembre, Bologna - Unipol Arena

28 novembre, Napoli - Palapartenope

29 novembre, Roma - PalaLottomatica

1° dicembre, Montichiari (BS) - PalaGeorge

2 dicembre, Padova - Kioene Arena

6 dicembre, Milano - Mediolanum Forum

7 dicembre, Torino - Pala Alpitour